Nexi lancia il piano al 2028 e promette 1,1 miliardi di dividendi. Bertoluzzo: "Si apre una nuova fase di sviluppo"

(Teleborsa) - Posizionamento unico
in un mercato dinamico e in crescita, sfruttando scala europea e forte radicamento nei mercati locali, per "cogliere appieno le opportunità" offerte dall’evoluzione e dalla crescente complessità dei pagamenti digitali. E' uno degli obiettivi del piano strategico di Nexi, presentato in occasione del Capital Markets Day odierno.
Inoltre, crescita duratura
sostenuta da un portafoglio diversificato ed attraente, unita ad eccellenza operativa e investimenti disciplinati che consentono una forte generazione di cassa e distribuzione di capitale
.
Circa 2,4 miliardi di excess cash
generation totale nel periodo 2026-2028 con ritorno ad una crescita dei ricavi
a "mid-single digit" nel 2028.
Proposta distribuzione di dividendi
pari a circa 350 milioni per il 2026 (€ 0,30 dividendo per azione, corrispondente ad un dividend yield pari a circa il 9%), in crescita almeno del 5% ogni anno; con distribuzione totale agli azionisti nel triennio pari a oltre 1,1 miliardi
.
Impegno a mantenere lo status Investment Grade.
"Nel corso dell’ultimo triennio, Nexi ha continuato a crescere in modo profittevole
in un contesto sempre più dinamico, raddoppiando la generazione di cassa e avviando la distribuzione di dividendi ai propri azionisti”, ha dichiarato Paolo Bertoluzzo,Amministratore Delegato del Gruppo Nexi
. “Oggi Nexi ha consolidato un posizionamento unico nel panorama europeo dei pagamenti digitali, affermandosi come Trusted European Platform e capace di trasformare la crescente complessità del settore in opportunità per
cittadini, imprese, banche e Istituzioni. In un contesto sempre più frammentato, regolamentato e tecnologicamente avanzato, la nostra combinazione unica di scala europea e radicamento locale ci permette di offrire soluzioni integrate, sicure e affidabili e rappresentare un’infrastruttura strategica per l’Europa. Siamo al centro di una continua trasformazione tecnologica del settore
. I nostri investimenti, l’innovazione di prodotto e la graduale adozione dell’intelligenza artificiale rafforzano ogni giorno la nostra capacità di
semplificare la crescente complessità e generare nuove opportunità di crescita, grazie all’impegno e alle competenze delle nostre persone. Su queste basi entriamo in una nuova fase di sviluppo duraturo
, sostenuto da un portafoglio di business diversificato ed attraente che, combinato con continua eccellenza operativa e disciplina negli investimenti, ci consentirà di proseguire il nostro percorso di generazione di cassa e remunerazione dei nostri azionisti, sempre pronti ad affrontare le sfide e cogliere le opportunità
di un settore in continua straordinaria evoluzione".