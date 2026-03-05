Nexi lancia il piano al 2028 e promette 1,1 miliardi di dividendi. Bertoluzzo: "Si apre una nuova fase di sviluppo"

(Teleborsa) -in un mercato dinamico e in crescita, sfruttando scala europea e forte radicamento nei mercati locali, per "cogliere appieno le opportunità" offerte dall’evoluzione e dalla crescente complessità dei pagamenti digitali. E' uno degli obiettivi del piano strategico di Nexi, presentato in occasione del Capital Markets Day odierno.Inoltre,sostenuta da un portafoglio diversificato ed attraente, unita ad eccellenza operativa e investimenti disciplinati che consentono unaCirca 2,4 miliardi digeneration totale nel periodo 2026-2028 con ritorno ad una crescita deia "mid-single digit" nel 2028.Proposta distribuzione dipari a circa 350 milioni per il 2026 (€ 0,30 dividendo per azione, corrispondente ad un dividend yield pari a circa il 9%), in crescita almeno del 5% ogni anno; con distribuzione totale agli azionistiImpegno a mantenere lo status Investment Grade."Nel corso dell’ultimo triennio,in un contesto sempre più dinamico, raddoppiando la generazione di cassa e avviando la distribuzione di dividendi ai propri azionisti”, ha dichiarato. “Oggi Nexi ha consolidato un posizionamento unico nel panorama europeo dei pagamenti digitali, affermandosi come Trusted European Platform e capace di trasformare la crescente complessità del settore in opportunità percittadini, imprese, banche e Istituzioni. In un contesto sempre più frammentato, regolamentato e tecnologicamente avanzato, la nostra combinazione unica di scala europea e radicamento locale ci permette di offrire soluzioni integrate, sicure e affidabili e rappresentare un’infrastruttura strategica per l’Europa.. I nostri investimenti, l’innovazione di prodotto e la graduale adozione dell’intelligenza artificiale rafforzano ogni giorno la nostra capacità disemplificare la crescente complessità e generare nuove opportunità di crescita, grazie all’impegno e alle competenze delle nostre persone. Su queste basi, sostenuto da un portafoglio di business diversificato ed attraente che, combinato con continua eccellenza operativa e disciplina negli investimenti, ci consentirà di proseguire il nostro percorso di generazione di cassa e remunerazione dei nostri azionisti,di un settore in continua straordinaria evoluzione".