New York: acquisti a mani basse su Best Buy
(Teleborsa) - Brilla il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento, che passa di mano con un aumento del 6,57%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Best Buy rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Best Buy mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60,73 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 67,17. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 57,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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