New York: acquisti a mani basse su Best Buy

(Teleborsa) - Brilla il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento , che passa di mano con un aumento del 6,57%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Best Buy rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Best Buy mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60,73 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 67,17. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 57,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```