New York: calo per Boeing
(Teleborsa) - Retrocede il colosso dell'aereonautica, con un ribasso del 2,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Boeing, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo del gigante aerospaziale statunitense si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 197,1 USD. Supporto stimato a 193,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 200,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```