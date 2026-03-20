New York: in calo Boeing
(Teleborsa) - Retrocede il colosso dell'aereonautica, con un ribasso dell'1,89%.
La tendenza ad una settimana di Boeing è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del gigante aerospaziale statunitense suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 195,8 USD con tetto rappresentato dall'area 200,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 194,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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