New York: exploit di Valero Energy
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di etanolo, che tratta in rialzo del 5,39%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Valero Energy rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Valero Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 251,7 USD. Primo supporto visto a 238,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 230,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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