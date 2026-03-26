New York: exploit di Valero Energy

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di etanolo , che tratta in rialzo del 5,39%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Valero Energy rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Valero Energy . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 251,7 USD. Primo supporto visto a 238,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 230,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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