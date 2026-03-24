Medio Oriente, infrastrutture energetiche ancora sotto attacco

Intanto in Texas incidente ad una raffineria della Valero Energy.

(Teleborsa) - La situazione in Medio Oriente rimane critica mentre i combattimenti proseguono senza sosta, nonostante le recenti affermazioni di Donald Trump riguardanti l'avvio di colloqui per porre fine al conflitto. Durante la notte, l'Iran ha sferrato un massiccio attacco coordinato con missili e droni indirizzato verso le città israeliane di Eilat, Dimona e Tel Aviv, colpendo simultaneamente diverse basi degli Stati Uniti dislocate nella regione. L'offensiva ha attivato i sistemi di difesa dei paesi vicini: l'Arabia Saudita ha dichiarato di aver intercettato un drone nel suo settore orientale, mentre il Kuwait ha riportato l'interruzione di alcune linee elettriche a seguito dell'azione iraniana. Anche in Bahrain sono entrate in funzione le sirene di allerta per la popolazione.



Parallelamente, l'agenzia di stampa iraniana Fars ha riferito di attacchi congiunti condotti da Stati Uniti e Israele all'interno del territorio iraniano. Queste operazioni hanno causato danni significativi a un impianto di regolazione della pressione del gas e a un edificio amministrativo nella città centrale di Isfahan. È stata inoltre colpita una conduttura che rifornisce di gas la centrale elettrica a ciclo combinato di Khorramshahr, situata nel sud-ovest del Paese.



Parallelamente alla crisi geopolitica, una massiccia esplosione seguita da un violento incendio ha devastato nella serata di ieri la raffineria della Valero Energy Corporation a Port Arthur, in Texas. Le immagini diffuse dai media locali e dai social media mostrano un'imponente colonna di fumo nero che si leva dall'impianto, spingendo le autorità a emettere un ordine di rifugio sul posto per i residenti di alcune zone della città.



La struttura di Valero rappresenta uno dei più grandi poli di raffinazione degli Stati Uniti, con una capacità dichiarata di circa 380.000 barili di petrolio al giorno. Al momento non è ancora stato chiarito se la produzione dell'impianto sia stata compromessa dall'incidente, mentre la società non ha risposto immediatamente alle richieste di commento in merito all'accaduto.

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