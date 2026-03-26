New York: nuovo spunto rialzista per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore americano di petrolio e gas naturale , che avanza bene del 3,58%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Diamondback Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,04%, rispetto a -2,61% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Tecnicamente, Diamondback Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 204,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 199,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 210,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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