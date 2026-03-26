New York: nuovo spunto rialzista per Diamondback Energy
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che avanza bene del 3,58%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Diamondback Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,04%, rispetto a -2,61% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Tecnicamente, Diamondback Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 204,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 199,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 210,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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