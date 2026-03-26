New York: seduta euforica per Tyler Technologies

(Teleborsa) - Effervescente la società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,65%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Tyler Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,85%, rispetto a -1,15% dell' indice del basket statunitense ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Tyler Technologies , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 334,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 353,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 322,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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