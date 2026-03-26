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New York: sell-off per Lam Research
Migliori e peggiori
,
In breve
26 marzo 2026 - 16.10
In forte ribasso il
fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che mostra un -8,06%.
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