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New York: sell-off per Lam Research

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per Lam Research
In forte ribasso il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che mostra un -8,06%.
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