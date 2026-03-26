Pesante sul mercato di New York Western Digital

(Teleborsa) - Pressione sulla società che si occupa di archiviazione dei dati , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,98%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Western Digital rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del leader nel settore dei dischi rigidi . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 287 USD, con il supporto più immediato individuato in area 268,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 261,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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