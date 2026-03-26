Pesante sul mercato di New York Western Digital
(Teleborsa) - Pressione sulla società che si occupa di archiviazione dei dati, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,98%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Western Digital rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del leader nel settore dei dischi rigidi. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 287 USD, con il supporto più immediato individuato in area 268,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 261,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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