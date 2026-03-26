Piazza Affari: movimento negativo per Terna

(Teleborsa) - Rosso per l' utility romana , che sta segnando un calo dell'1,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Terna , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo dell' operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 9,53 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 9,68, mentre il primo supporto è stimato a 9,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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