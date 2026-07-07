Milano 7-lug
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Nasdaq 7-lug
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Dow Jones 7-lug
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Londra 7-lug
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Francoforte 7-lug
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Piazza Affari: movimento negativo per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: movimento negativo per il settore assicurativo italiano
L'Indice delle società assicurative perde l'1,18%, continuando la seduta a 48.169,8 punti.
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