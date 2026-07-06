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Piazza Affari: movimento negativo per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: movimento negativo per il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia perde lo 0,77%, continuando la seduta a 9.729,33 punti.
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