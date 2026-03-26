Milano 13:47
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Nasdaq 25-mar
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Dow Jones 25-mar
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Londra 13:47
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Francoforte 13:47
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Piazza Affari: movimento negativo per Unicredit

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Unicredit
Sottotono l'istituto di credito, che passa di mano con un calo del 2,26%.
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