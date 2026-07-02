Piazza Affari: positiva la giornata per Unicredit
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto di credito, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Unicredit più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della banca di Piazza Gae Aulenti sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 81,42 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 79,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 83,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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