Piazza Affari: balza in avanti Unicredit
(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di credito, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Unicredit rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca di Piazza Gae Aulenti. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 82,27 Euro. Primo supporto visto a 80,75. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 79,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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