Snapchat, Commissione Ue apre indagine per violazione delle norme a tutela dei minori

(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviato un procedimento formale contro Snapchat per verificare il rispetto del Digital Services Act (DSA) in materia di sicurezza, privacy e protezione dei minori online. Il titolo registra in Borsa una flessione dell'1,19%.



L'indagine si articola su cinque aree. La prima riguarda la verifica dell'età: la Commissione sospetta che affidarsi alla semplice autodichiarazione sia insufficiente per impedire l'accesso ai minori di 13 anni o per garantire un'esperienza adeguata agli utenti under 17. La seconda area riguarda il rischio di adescamento e reclutamento per attività criminali: Snapchat potrebbe non proteggere adeguatamente i minori da contatti con adulti che si fingono coetanei alterando i dati anagrafici al momento della registrazione. La terza area riguarda le impostazioni predefinite degli account, giudicate insufficienti sul piano della privacy: i minori vengono automaticamente suggeriti ad altri utenti tramite il sistema "Find Friends" e ricevono notifiche push attive per default, senza una guida adeguata alla configurazione delle impostazioni di sicurezza.



La quarta area riguarda la diffusione di informazioni sulla vendita di prodotti illegali o riservati agli adulti - come droghe, sigarette elettroniche e alcol - che i sistemi di moderazione della piattaforma non sembrano efficaci nel contrastare. La quinta riguarda i meccanismi di segnalazione dei contenuti illegali, ritenuti poco accessibili e potenzialmente progettati con dark pattern che rendono difficile per gli utenti esercitare i propri diritti.



La Commissione acquisisce ora il procedimento avviato il 9 settembre 2025 dall'autorità olandese per i consumatori (ACM) sulla vendita di sigarette elettroniche ai minori tramite Snapchat, che continuerà a collaborare all'indagine.



L'apertura del procedimento formale consente alla Commissione di adottare misure cautelari, emettere una decisione di non conformità o accettare impegni da parte di Snapchat per rimediare alle criticità riscontrate.

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