Commercialisti, magistrati e governo a Ischia per il summit sulla crisi d'impresa

Al forum promosso dall'Odcec di Napoli i viceministri Maurizio Leo e Francesco Paolo Sisto

(Teleborsa) - "La bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi rappresenta un passaggio importante per coordinare disciplina tributaria e strumenti di risanamento. L'Odcec di Napoli, attraverso la Commissione Crisi d'Impresa, ha evidenziato la necessità di evitare interpretazioni troppo rigide che possano ostacolare la continuità aziendale, chiedendo tempi certi per le transazioni fiscali, maggiore coordinamento nei piani di gruppo, più flessibilità sul ruolo del professionista indipendente e un approccio dell'Amministrazione finanziaria improntato a collaborazione e sostenibilità nel medio-lungo periodo". Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando il seminario di studi giuridici "L'armonizzazione delle norme UE in materia di insolvenza. La salvaguardia dell'azienda in crisi tra procedura pre-pack e negoziazione del debito fiscale", in programma il 5 e 6 giugno al Regina Isabella di Lacco Ameno a Ischia.



L'iniziativa riunirà magistrati, accademici, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e dell'amministrazione finanziaria per approfondire le principali novità normative e le prospettive di riforma del sistema della crisi d'impresa alla luce anche delle nuove regole europee in materia di insolvenza.



Ad aprire i lavori, venerdì 5 giugno alle ore 15, saranno i saluti istituzionali di Gianpiero Scoppa, presidente della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Napoli; Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli; Carmine Foreste, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli; Elbano de Nuccio, presidente del Cndcec; Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle Entrate, e Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze.



La prima tavola rotonda sarà dedicata alle disposizioni armonizzate in materia di obblighi e responsabilità, alle azioni revocatorie, al rintracciamento dei beni della massa fallimentare e al ruolo dei comitati dei creditori. A coordinare il confronto sarà Matteo De Lise. Interverranno Niccolò Abriani (ordinario di Diritto commerciale all'Università di Firenze), Giacomo D'Attorre (ordinario di Diritto commerciale all'Università del Molise), Livia De Gennaro (magistrato addetto all'Ufficio del Massimario), Giuseppe Di Salvo (presidente della sezione del Tribunale delle Imprese di Roma), Ciro Esposito (commercialista e avvocato, presidente della Commissione Diritto della Crisi dell'Odcec Napoli), Francesco Fimmanò (ordinario di Diritto commerciale all'Università Mercatorum), Enrico Quaranta (segretario generale della Scuola Superiore della Magistratura), Pasquale Russolillo (magistrato della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Avellino), Salvatore Sanzo (avvocato del Foro di Milano).



La seconda tavola rotonda approfondirà il trasferimento d'azienda tra continuità e liquidazione, la disciplina del pre-pack, la tutela dei creditori e la vendita autorizzata nella composizione negoziata della crisi. Coordineranno i lavori Roberto Ranucci (associato di Diritto commerciale all'Università Mercatorum) e Immacolata M.L. Vasaturo (vicepresidente Odcec Napoli). Interverranno Sergio Di Nola (presidente Aiecc), Ilaria Grimaldi (magistrato della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Napoli), Ilaria Pagni (ordinario di Diritto processuale civile all'Università di Firenze), Luciano Panzani (già presidente della Corte d'Appello di Roma), Luca Parrella (avvocato e associato di Diritto commerciale all'Università Pegaso), Vincenzo Pezzullo (Commissione Crisi e Risanamento d'Impresa del Cndcec), Marco Pugliese (magistrato della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Napoli), Salvatore Russo (presidente della Commissione OCC/A della Camera di Commercio di Napoli), Sergio Rossetti (magistrato della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Milano), Francesca Vitale (magistrato della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Roma).



La seconda giornata sarà interamente dedicata alla fiscalità nella crisi d'impresa. Dopo la relazione introduttiva del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, si terrà una tavola rotonda sulla circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza attualmente in consultazione pubblica. Coordinerà i lavori Vincenzo Moretta (consigliere nazionale dei commercialisti).



A seguire, spazio all'approfondimento sul trattamento dei debiti fiscali dell'azienda in crisi, sul cram down fiscale, sulla transazione fiscale nella composizione negoziata, sui giudizi di attestazione e sulla ristrutturazione dei debiti tributari locali. Alla sessione, coordinata da Roberto Ranucci (associato di Diritto commerciale all'Università Mercatorum), interverranno Michele Ancona (presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia), Giovanni Di Giorgio (magistrato della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Napoli Nord), Giuseppe Fauceglia (ordinario di Diritto commerciale all'Università di Salerno), Pasquale Formica (docente della Scuola di Alta Formazione), Michele Monteleone (presidente del Tribunale di Vasto), Pasqualina Principale (magistrato della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).



Il seminario rappresenterà un momento di confronto di alto profilo scientifico e istituzionale sulle trasformazioni del diritto della crisi e sugli effetti dell'armonizzazione europea, con particolare attenzione agli strumenti di tutela della continuità aziendale e al rapporto tra imprese, fisco e procedure di risanamento.

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