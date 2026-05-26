Commissione UE approva acquisto di Golden Goose da parte di HSG e Temasek

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Golden Goose, società italiana, da parte di fondi gestiti o amministrati da HongShan Capital Advisors Limited (HSG) di Hong Kong e Temasek Holdings di Singapore. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la vendita di abbigliamento, in particolare calzature.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, data la limitata posizione di mercato combinata delle società risultante dalla transazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

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