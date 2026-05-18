Digital360, impegni con Consob di ex manager per gestone di informazioni privilegiate nell'OPA

(Teleborsa) - Emilio Adinolfi, che fino al 2023 è stato Investor Relator di Digital360, ha assunto una serie di impegni obbligatori nei confronti di Consob dopo che, nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'Autorità, era stato avviato un procedimento sanzionatorio per illecita comunicazione di informazione privilegiata.



Gli impegni rappresentano un misura che consente ai soggetti destinatari di una contestazione di proporre misure correttive per eliminare la violazione e tutelare gli investitori, con la chiusura del procedimento sanzionatorio senza l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione di sanzioni.



In seguito all'attività di indagine sia sui processi che hanno portato alla divulgazione in data 19 maggio 2023, da parte della società Digital360, del comunicato avente a oggetto la conclusione di un accordo di investimento tra i soci della società e il Fondo Three Hills Capital Partners IV SCSP, il cui perfezionamento avrebbe determinato l'obbligo di promuovere un'OPA totalitaria sulle azioni Digital360 finalizzata al delisting, sia sull'operatività realizzata sulle azioni Digital360 prima del 19 maggio 2023, ha avuto avvio un procedimento sanzionatorio nei confronti, tra gli altri, di Emilio Adinolfi per illecita comunicazione dell'informazione privilegiata concernente il progetto.



La Consob ha quindi reso obbligatorio i seguenti impegni per Emilio Adinolfi: versamento di 60 mila euro in favore del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori; partecipazione a iniziative di formazione per una durata complessiva di 24 ore da completare con profitto nel termine di quattordici mesi decorrenti dalla data di ricezione della delibera.

Condividi

```