Milano 10:22
43.320 -0,87%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:22
9.929 -0,43%
Francoforte 10:22
22.352 -1,15%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Seduta negativa per il derivato italiano, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,00%.

Lo status tecnico di medio periodo del Future sul FTSE MIB ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 43.510. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 44.870, mentre il primo supporto è stimato a 42.150.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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