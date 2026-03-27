Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
Seduta negativa per il derivato italiano, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,00%.
Lo status tecnico di medio periodo del Future sul FTSE MIB ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 43.510. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 44.870, mentre il primo supporto è stimato a 42.150.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)