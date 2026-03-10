Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo
Contenuto ribasso per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dello 0,51%.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43.640, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 44.945. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 43.205.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)