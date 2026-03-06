Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo
Ribasso composto e controllato per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dell'1,34% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del Future sul FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 43.900 con area di resistenza individuata a quota 46.370. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 43.025.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)