Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 5/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Ribasso composto e controllato per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dell'1,34% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del Future sul FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 43.900 con area di resistenza individuata a quota 46.370. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 43.025.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
