Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Composto rialzo per il derivato italiano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,21%.
Il quadro tecnico del Future sul FTSE MIB segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 44.015, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 45.010. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 43.655.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)