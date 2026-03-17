Milano 14:12
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Dow Jones 16-mar
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Londra 14:12
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Composto rialzo per il derivato italiano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,21%.

Il quadro tecnico del Future sul FTSE MIB segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 44.015, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 45.010. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 43.655.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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