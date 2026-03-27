Milano 10:25
43.337 -0,83%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:25
9.929 -0,43%
Francoforte 10:25
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Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,74% alle 10:30

Il FTSE MIB continua gli scambi a 43.378,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,74% alle 10:30
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,74% alle 10:30 e si muove in territorio negativo a 43.378,44 punti.
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