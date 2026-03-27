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Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,72%

Il Dow Jones chiude a 45.167,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,72%
In forte ribasso l'indice dei giganti USA, che mostra una discesa dell'1,72% e archivia la seduta a 45.167,44 punti.
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