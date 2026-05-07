Milano 17:35
49.291 -0,82%
Nasdaq 22:00
28.564 -0,12%
Dow Jones 22:02
49.597 -0,63%
Londra 17:35
10.277 -1,55%
Francoforte 17:35
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Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,63%

Il Dow Jones archivia la giornata a 49.596,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,63%
L'indice dei colossi USA segna un mediocre -0,63%, terminando gli scambi a 49.596,6 punti.
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