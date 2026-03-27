Milano 10:26
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Nasdaq 26-mar
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Dow Jones 26-mar
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Londra 10:26
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Francoforte 10:26
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Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,46%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.913,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,46%
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,46% e archivia la seduta a 3.913,72 punti.
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