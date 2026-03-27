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Borsa: Tokyo apre in ribasso dell'1,41%
Il Nikkei 225 avvia la giornata a 52.846,29 punti
In breve
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Finanza
27 marzo 2026 - 01.31
Il Principale indice azionario giapponese in sensibile calo dell'1,41%, a quota 52.846,29 in apertura.
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