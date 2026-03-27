Francoforte: calo per Hochtief

(Teleborsa) - Sottotono la big tedesca delle costruzioni , che passa di mano con un calo del 2,85%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Hochtief rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 389,8 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 377,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 373,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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