Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Avanza la big tedesca delle costruzioni , che guadagna bene, con una variazione del 3,55%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Hochtief rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico del colosso delle costruzioni mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 469,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 483,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 460,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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