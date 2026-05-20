Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief
(Teleborsa) - Avanza la big tedesca delle costruzioni, che guadagna bene, con una variazione del 3,55%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hochtief rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico del colosso delle costruzioni mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 469,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 483,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 460,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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