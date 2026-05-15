Francoforte: giornata depressa per Hochtief

(Teleborsa) - Pressione sulla big tedesca delle costruzioni , che tratta con una perdita del 2,64%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Hochtief rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il grafico a breve del colosso delle costruzioni mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 530 Euro e supporto stimato a quota 508. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 552.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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