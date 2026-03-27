Milano 10:28
43.390 -0,71%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:28
9.940 -0,32%
Francoforte 10:28
22.379 -1,03%

Francoforte: performance negativa per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Infineon
Seduta in ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che mostra un decremento dell'1,95%.
Condividi
```