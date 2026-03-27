Francoforte: rosso per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Rosso per Redcare Pharmacy N.V, che sta segnando un calo del 2,77%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 30,4 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 31,84. Il peggioramento di Redcare Pharmacy N.V è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 29,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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