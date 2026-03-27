New York: balza in avanti Kraft Heinz

(Teleborsa) - Bene l' azienda globale di prodotti alimentari e bevande , con un rialzo del 2,32%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kraft Heinz più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di Kraft Heinz ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 22,35 USD. Primo supporto individuato a 21,65. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 23,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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