New York: balza in avanti Kraft Heinz

azienda globale di prodotti alimentari e bevande

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Bene l', con un rialzo del 2,27%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24,69 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 23,77. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)