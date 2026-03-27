New York: brillante l'andamento di Micron Technology

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di microchip , che avanza bene del 2,29%.



La tendenza ad una settimana di Micron Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Micron Technology mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 356 USD con area di resistenza individuata a quota 369,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 348,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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