New York: Enphase Energy in forte calo
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di tecnologia energetica americana, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,94% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Enphase Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Enphase Energy, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 36,52 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 38,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 35,66.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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