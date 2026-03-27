New York: nuovo spunto rialzista per First Solar

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,41%.



L'andamento di First Solar nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di First Solar suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 187,3 USD con tetto rappresentato dall'area 194,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 182,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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