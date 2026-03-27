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New York: preme sull'acceleratore LyondellBasell Industries

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore LyondellBasell Industries
Seduta decisamente positiva per la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che tratta in rialzo del 4,23%.
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