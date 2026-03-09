Milano 17:35
New York: si concentrano le vendite su Cisco Systems

(Teleborsa) - Sottotono Cisco, che passa di mano con un calo del 3,43%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda produttrice di apparati di networking, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Cisco mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 74,91 USD con area di resistenza individuata a quota 77,27. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 73,87.

