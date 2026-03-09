New York: si concentrano le vendite su Cisco Systems

(Teleborsa) - Sottotono Cisco
, che passa di mano con un calo del 3,43%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda produttrice di apparati di networking
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Cisco
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 74,91 USD con area di resistenza individuata a quota 77,27. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 73,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)