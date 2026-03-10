Milano 17:35
New York: balza in avanti Cisco Systems

(Teleborsa) - Balza in avanti Cisco, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,45%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda produttrice di apparati di networking evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cisco rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Cisco Systems mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 77,64 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 79,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 76,44.

