New York: balza in avanti Cisco Systems

(Teleborsa) - Balza in avanti Cisco
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda produttrice di apparati di networking
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cisco
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Cisco Systems
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 77,64 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 79,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 76,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)