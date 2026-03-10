Wall Street inverte i cali e chiude in rialzo dopo parole Trump su guerra "praticamente completa"

Dow Jones

(Teleborsa) -, mostrando sulun rialzo dello 0,50%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,83%. Buona la prestazione del(+1,32%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,82%).La rapida inversione è arrivata dopo che il presidente statunitenseha dichiarato a CBS che "". Il presidente ha anche dichiarato che gli Stati Uniti sono "molto avanti" rispetto ai tempi precedentemente indicati di quattro o cinque settimane e che sta "pensando" di conquistare lo Stretto di Hormuz.In serata, Trump ha dichiarato: "Stiamo facendo passi da gigante verso il completamento del nostro obiettivo militare", rafforzando le sue dichiarazioni precedenti. Intervenendo in una conferenza stampa presso il suo golf club vicino a Miami, Trump ha anche affermato: "Siamo anche".Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,80%),(+1,13%) e(+0,94%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,52%) e(-0,43%).del Dow Jones,(+3,54%),(+2,71%),(+1,96%) e(+1,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,09%.scende del 2,64%. Calo deciso per, che segna un -2,13%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,64%.(+6,85%),(+6,32%),(+6,10%) e(+5,95%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,06%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,09%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,73%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,60%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Vendita case esistenti (atteso 3,89 Mln unità; preced. 3,91 Mln unità)15:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -8,4%)13:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,4%)13:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,48 Mln barili)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 213K unità)13:30: Permessi edilizi (atteso 1,41 Mln unità; preced. 1,46 Mln unità).