Wall Street inverte i cali e chiude in rialzo dopo parole Trump su guerra "praticamente completa"

(Teleborsa) - La Borsa di New York vira in verde e chiude in rialzo
, mostrando sul Dow Jones
un rialzo dello 0,50%; sulla stessa linea, l'S&P-500
termina la giornata in aumento dello 0,83%. Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+1,32%); con analoga direzione, in rialzo l'S&P 100
(+0,82%).
La rapida inversione è arrivata dopo che il presidente statunitense Donald Trump
ha dichiarato a CBS che "la guerra è praticamente completa
". Il presidente ha anche dichiarato che gli Stati Uniti sono "molto avanti" rispetto ai tempi precedentemente indicati di quattro o cinque settimane e che sta "pensando" di conquistare lo Stretto di Hormuz.
In serata, Trump ha dichiarato: "Stiamo facendo passi da gigante verso il completamento del nostro obiettivo militare", rafforzando le sue dichiarazioni precedenti. Intervenendo in una conferenza stampa presso il suo golf club vicino a Miami, Trump ha anche affermato: "Siamo anche concentrati sul mantenimento dell'afflusso di energia e petrolio al mondo
".
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica
(+1,80%), telecomunicazioni
(+1,13%) e sanitario
(+0,94%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti finanziario
(-0,52%) e energia
(-0,43%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Caterpillar
(+3,54%), Nvidia
(+2,71%), Amgen
(+1,96%) e American Express
(+1,52%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Cisco Systems
, che ha chiuso a -3,09%. Boeing
scende del 2,64%. Calo deciso per IBM
, che segna un -2,13%. Sotto pressione Salesforce
, con un forte ribasso dell'1,64%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Western Digital
(+6,85%), KLA-Tencor
(+6,32%), Seagate Technology
(+6,10%) e Lam Research
(+5,95%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Charter Communications
, che ha chiuso a -4,06%. Soffre Cisco Systems
, che evidenzia una perdita del 3,09%. Preda dei venditori Comcast Corporation
, con un decremento del 2,73%. Si concentrano le vendite su Axon Enterprise
, che soffre un calo del 2,60%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Martedì 10/03/2026
15:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 3,89 Mln unità; preced. 3,91 Mln unità)
15:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. -8,4%) Mercoledì 11/03/2026
13:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,4%)
13:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
15:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,48 Mln barili) Giovedì 12/03/2026
13:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 213K unità)
13:30 USA
: Permessi edilizi (atteso 1,41 Mln unità; preced. 1,46 Mln unità).