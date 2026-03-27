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New York: scambi in forte rialzo per Teleflex

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Teleflex
Brillante rialzo per il produttore di dispositivi medici monouso, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,93%.
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