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New York: su di giri KLA-Tencor

Migliori e peggiori, In breve
New York: su di giri KLA-Tencor
Rialzo per la compagnia tecnologica americana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'11,25%.
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