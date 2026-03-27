New York: si concentrano le vendite su Salesforce

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che passa di mano con un calo del 3,36%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Salesforce evidenzia un declino dei corsi verso area 177,7 USD con prima area di resistenza vista a 182,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 175,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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