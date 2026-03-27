New York: si concentrano le vendite su Salesforce
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che passa di mano con un calo del 3,36%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Salesforce evidenzia un declino dei corsi verso area 177,7 USD con prima area di resistenza vista a 182,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 175,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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