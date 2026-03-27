Milano 17:19
43.348 -0,81%
Nasdaq 17:19
23.313 -1,16%
Dow Jones 17:19
45.487 -1,03%
Londra 17:19
9.958 -0,14%
Francoforte 17:19
22.303 -1,37%

Petrolio a 98,06 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 98,06 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 98,06 dollari per barile alle 15:40.
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