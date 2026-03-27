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Piazza Affari: andamento rialzista per Philogen

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Philogen
Seduta positiva per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, che avanza bene del 2,27%.
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