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Piazza Affari: andamento rialzista per Fiera Milano

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Fiera Milano
Seduta positiva per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che avanza bene dell'1,82%.
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