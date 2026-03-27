Milano 10:33
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Dow Jones 26-mar
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Piazza Affari: in calo Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Saipem
Ribasso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che presenta una flessione del 2,26%.
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